«Хоффенхайм» забил шесть мячей «Кельну», «Шальке» обыграл «Фрайбург» 

«Хоффенхайм» в матче 28-го тура чемпионата Германии разгромил «Кельн» со счетом 6:0. По дублю оформили Серж Гнабри и Марк Ут.
В других встречах этого тура «Шальке» обыграл «Фрайбург» (2:0), а «Байер» сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0).
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28-й тур "Хоффенхайм" — «Кельн» — 6:0 (1:0)
Голы: Гнабри, 22 (1:0). Гнабри, 47 (2:0). Ут, 56 (3:0). Рупп, 61 (4:0). Ут, 65 (5:0). Цубер, 72 (6:0).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Хюбнер (Нордтвейт, 60), Фогт, Рупп (Жуль, 67), Гнабри, Гриллич, Крамарич (Цубер, 65), Ут.
"Кельн": Хорн, Маро, Хайнц, Хектор (Серенсен, 69), Мере, Риссе, Хегер, Биттенкурт (Писарро, 56), Козьелло, Осако (Кордоба, 57), Цоллер.
Предупреждение: Жуль, 76.
Судья: Хартманн.
31 марта. Зинсхайм. Стадион «WIRSOL Rhein-Neckar-Arena».
"Шальке" — «Фрайбург» — 2:0 (0:0)
Голы: Калиджури, 63 — с пенальти (1:0). Бургшталлер, 73 (2:0).
"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка (Шепф, 54), Настасич, Калиджури, Стамбули, Горецка, Бенталеб, Ди Санто (Арит, 54), Бургшталлер, Эмболо (Тойхерт, 83).
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 79), Чаглар Сеюнджю, Кох, Хефлер, Хаберер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Петерсен.
Предупреждения: Петерсен, 64. Горецка, 83. Стамбули, 84.
Удаление: Петерсен (Фрайбург), 65.
Судья: Штилер.
31 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Veltins-Arena (Arena AufSchalke)».
"Байер" — «Аугсбург» — 0:0 "Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Хенрикс, 77), Баумгартлингер (Кисслинг, 77), Арангис, Кор (Хаферц, 69), Брандт, Фолланд, Бэйли.
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер (Кордова, 39), Моравек (Рихтер, 77), Каиуби, Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич (Янкер, 71), Хедира.
Предупреждения: Моравек, 40. Макс, 48.
Судья: Вилленборг.
31 марта. Леверкузен. Стадион «BayArena».