«Хоффенхайм» забил шесть мячей «Кельну», «Шальке» обыграл «Фрайбург»

«Хоффенхайм» в матче 28-го тура чемпионата Германии разгромил «Кельн» со счетом 6:0. По дублю оформили Серж Гнабри и Марк Ут.

В других встречах этого тура «Шальке» обыграл «Фрайбург» (2:0), а «Байер» сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0).

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28-й тур "Хоффенхайм" — «Кельн» — 6:0 (1:0)

Голы: Гнабри, 22 (1:0). Гнабри, 47 (2:0). Ут, 56 (3:0). Рупп, 61 (4:0). Ут, 65 (5:0). Цубер, 72 (6:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Хюбнер (Нордтвейт, 60), Фогт, Рупп (Жуль, 67), Гнабри, Гриллич, Крамарич (Цубер, 65), Ут.

"Кельн": Хорн, Маро, Хайнц, Хектор (Серенсен, 69), Мере, Риссе, Хегер, Биттенкурт (Писарро, 56), Козьелло, Осако (Кордоба, 57), Цоллер.

Предупреждение: Жуль, 76.

Судья: Хартманн.

31 марта. Зинсхайм. Стадион «WIRSOL Rhein-Neckar-Arena».

"Шальке" — «Фрайбург» — 2:0 (0:0)

Голы: Калиджури, 63 — с пенальти (1:0). Бургшталлер, 73 (2:0).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка (Шепф, 54), Настасич, Калиджури, Стамбули, Горецка, Бенталеб, Ди Санто (Арит, 54), Бургшталлер, Эмболо (Тойхерт, 83).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 79), Чаглар Сеюнджю, Кох, Хефлер, Хаберер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Петерсен.

Предупреждения: Петерсен, 64. Горецка, 83. Стамбули, 84.

Удаление: Петерсен (Фрайбург), 65.

Судья: Штилер.

31 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Veltins-Arena (Arena AufSchalke)».

"Байер" — «Аугсбург» — 0:0 "Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Хенрикс, 77), Баумгартлингер (Кисслинг, 77), Арангис, Кор (Хаферц, 69), Брандт, Фолланд, Бэйли.

Предупреждения: Моравек, 40. Макс, 48.

Судья: Вилленборг.

31 марта. Леверкузен. Стадион «BayArena».