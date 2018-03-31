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«Сассуоло» — «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Сассуоло» — «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» встречается с «Сассуоло».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Сассуоло
Наполи
Консильи Андреа • Гольданига Эдоардо • Ачерби Франческо • Пелузо Федерико • Лирола ПольМаццители ЛукаСенси Стефано • Миссироли Симоне • Рожерио да Силва • Берарди ДоменикоПолитано Маттео
Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Бабакар Хоума • Маньянелли ФранческоРагуза Антонио • Дункан Альфред • Дель Орко Кристиан • Лемос Маурисио • Кассата Франческо • Пьерини Николас • Адьяпонг Клод
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Кулибали Калиду • Альбиоль РаульРуй МариуАллан МаркесЖоржиньо Фрелло • Зелиньски Петр • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Гамшик Марек • Милич Хрвое • Сепе ЛуиджиКирикеш Влад • Тонелли Лоренцо • Милик АркадиушРафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
31 марта. Стадион «Читта-дель-Триколоре».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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