В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» встречается с «Сассуоло».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Сассуоло
Наполи
Консильи Андреа • Гольданига Эдоардо • Ачерби Франческо • Пелузо Федерико • Лирола Поль • Маццители Лука • Сенси Стефано • Миссироли Симоне • Рожерио да Силва • Берарди Доменико • Политано Маттео
Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Бабакар Хоума • Маньянелли Франческо • Рагуза Антонио • Дункан Альфред • Дель Орко Кристиан • Лемос Маурисио • Кассата Франческо • Пьерини Николас • Адьяпонг Клод
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Кулибали Калиду • Альбиоль Рауль • Руй Мариу • Аллан Маркес • Жоржиньо Фрелло • Зелиньски Петр • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Гамшик Марек • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Кирикеш Влад • Тонелли Лоренцо • Милик Аркадиуш • Рафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
31 марта. Стадион «Читта-дель-Триколоре».
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