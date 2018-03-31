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В Екатеринбурге мастера восточного боевого искусства пустили в ход ножи, палки и нунчаки
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В Екатеринбурге мастера восточного боевого искусства пустили в ход ножи, палки и нунчаки 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге состоялся открытый Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по боевым единоборствам. На турнире выступили спортсмены, которые обладают навыками боевой системы «Тай-Джуф».
— В этих поединках используются ножи, палки и нунчаки, а также удары руками и ногами, — рассказал руководитель отделения боевой техники Дмитрий Дорофеев. — В поединке оружие можно менять. Это допускается, например, если был зафиксирован нокдаун. Оружие используется — учебно-тренировочное, и оно не приводит к рассечениям и серьёзным травмам. Но поединки жёсткие. Бывает, у спортсменов остаются хорошие синяки. Недавно мы заказали защитные шлемы. В них лица борцов будут полностью закрыты стеклом.
Но основные события в турнире развернулись на нескольких татами, окруженных специальными клетками. Сильнейших спортсменов определяли в множестве спортивных дисциплин, так, как mix-wrestling, mix-combat, oriental-combat. Самым младшим участникам было по 6 лет.
Один из поединков продлился всего 6 секунд: борец нанес своему сопернику точный удар в голову, и «выключил» его.
— Штрафовали борцов за нечестные болевые приёмы, либо за уклонение от боя. Нельзя было просто обороняться, но и атаковать. — рассказали организаторы.
Ранее мы писали о крутом силовом турнире по карате и комбат-самообороне.
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