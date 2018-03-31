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«Ворскла» и «Верес» прервали серии поражений нулевой ничьей
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«Ворскла» и «Верес» прервали серии поражений нулевой ничьей 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 25-го тура Премьер-лиги Украины играли «Ворскла» и «Верес». К этой встрече соперники подошли после двух поражений кряду. В сегодняшнем противостоянии команды не забили — 0:0. «Ворскла» вышла на чистое третье место, ее соперник делит пятую строчку с «Мариуполем».
Протокол игры
Ворскла
Верес
Шуст Богдан • Даллку Ардин • Сапай Вадим 86' • Чеснаков ВладимирРебенок Павел 51' • Пердута ИгорьСкляр АлександрШарпар Вячеслав 78' (Кадымян Гегам (78') • Коломоец ЮрийВасин Денис 63' (Сергийчук Михаил (63' 67') • Кулач Владислав 36' 46' (Кобахидзе Александр (46')
Запасные: Ткаченко АлександрОдарюк ВладимирГиоргадзе Андро • Сакив Тарас
Бандура АлександрМягков ПавелБорзенко СергейАдамюк ВладимирСиминин СергейКожанов Денис 71' (Сезар Жулио (71') • Карасюк РоманЗападня Артур 69' (Пепе Кеплер (69') • Каленчук Максим 28' • Кулиш СтаниславСтепанюк Руслан
Запасные: Каменюка НикитаСарнавский БогданМорозенко ЕвгенийВолошинович Ростислав
31 марта. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского» (Полтава).
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