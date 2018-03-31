«Ворскла» и «Верес» прервали серии поражений нулевой ничьей 

В матче 25-го тура Премьер-лиги Украины играли «Ворскла» и «Верес». К этой встрече соперники подошли после двух поражений кряду. В сегодняшнем противостоянии команды не забили — 0:0. «Ворскла» вышла на чистое третье место, ее соперник делит пятую строчку с «Мариуполем».
Протокол игры
Ворскла
Верес
Шуст Богдан • Даллку Ардин • Сапай Вадим 86' • Чеснаков Владимир • Ребенок Павел 51' • Пердута Игорь • Скляр Александр • Шарпар Вячеслав 78' (Кадымян Гегам (78') • Коломоец Юрий • Васин Денис 63' (Сергийчук Михаил (63' 67') • Кулач Владислав 36' 46' (Кобахидзе Александр (46')
Запасные: Ткаченко Александр • Одарюк Владимир • Гиоргадзе Андро • Сакив Тарас
Бандура Александр • Мягков Павел • Борзенко Сергей • Адамюк Владимир • Симинин Сергей • Кожанов Денис 71' (Сезар Жулио (71') • Карасюк Роман • Западня Артур 69' (Пепе Кеплер (69') • Каленчук Максим 28' • Кулиш Станислав • Степанюк Руслан
Запасные: Каменюка Никита • Сарнавский Богдан • Морозенко Евгений • Волошинович Ростислав
31 марта. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского» (Полтава).