«Ворскла» и «Верес» прервали серии поражений нулевой ничьей

В матче 25-го тура Премьер-лиги Украины играли «Ворскла» и «Верес». К этой встрече соперники подошли после двух поражений кряду. В сегодняшнем противостоянии команды не забили — 0:0. «Ворскла» вышла на чистое третье место, ее соперник делит пятую строчку с «Мариуполем».

Протокол игры

Ворскла

Верес

31 марта. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского» (Полтава).