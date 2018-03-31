Испанка Валентин и Готфрид из Грузии победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике

На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Бухаресте (Румыния) разыграны медали в весовых категориях до 75 и до 90 кг у женщин.

В весе до 75 кг победу в двоеборье одержала испанка Лидия Валентин . Серебряным призёром стала француженка Гаэль Найо, бронзовым — финка Мэри Ильмаринен.

В категории до 90 кг первенствовала Анастасия Готфрид из Грузии. Второе место заняла австрийка Сара Фишер , третьей стала полька Кинга Качмарчик.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния Женщины. До 75 кг 1. Лидия Валентин (Испания) — 250 (115 +135). 2. Гаэль Найо (Франция) — 234 (103+131). 3. Мэри Ильмаринен (Финляндия) — 223 (100+123).

До 90 кг 1. Анастасия Готфрид (Грузия) — 256 (124+132). 2. Сара Фишер (Австрия) — 226 (101+125). 3. Кинга Качмарчик (Польша) — 225 (96+129).