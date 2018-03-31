Испанка Валентин и Готфрид из Грузии победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике 

На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Бухаресте (Румыния) разыграны медали в весовых категориях до 75 и до 90 кг у женщин.
В весе до 75 кг победу в двоеборье одержала испанка Лидия Валентин. Серебряным призёром стала француженка Гаэль Найо, бронзовым — финка Мэри Ильмаринен.
В категории до 90 кг первенствовала Анастасия Готфрид из Грузии. Второе место заняла австрийка Сара Фишер, третьей стала полька Кинга Качмарчик.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния Женщины. До 75 кг 1. Лидия Валентин (Испания) — 250 (115 +135). 2. Гаэль Найо (Франция) — 234 (103+131). 3. Мэри Ильмаринен (Финляндия) — 223 (100+123).
До 90 кг 1. Анастасия Готфрид (Грузия) — 256 (124+132). 2. Сара Фишер (Австрия) — 226 (101+125). 3. Кинга Качмарчик (Польша) — 225 (96+129).