Воду на дорогах Саратова впитывают специальные мешки

«Инновация» удивила жителей областного центра.

Сообщение о влагозаборных мешках на дороге с трамвайными путями немало позабавило пользователей в социальных сетях.

«Представляю Вашему вниманию «Влагозаборные мешки». Made in Saratov!», — сообщает автор поста Сергей Синицын в паблике «Типичный Саратов». На опубликованных фото и видеоматериалах запечатлены несколько мешков, наполненных грунтом с песком. Эти «губки» уложены неподалеку от трамвайных путей в лужу. И, судя по всему, выполняют роль неработающей ливневой канализации.

Уточняется адрес, где находятся такие мешки — ул. Огородная, 72. «Нанотехнологии», «Чтобы песок трамвайные пути не забивал», — иронизируют саратовцы.

Фото: Сергей Синицын