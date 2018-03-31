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Воду на дорогах Саратова впитывают специальные мешки
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Воду на дорогах Саратова впитывают специальные мешки 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
«Инновация» удивила жителей областного центра.
Сообщение о влагозаборных мешках на дороге с трамвайными путями немало позабавило пользователей в социальных сетях.
«Представляю Вашему вниманию «Влагозаборные мешки». Made in Saratov!», — сообщает автор поста Сергей Синицын в паблике «Типичный Саратов». На опубликованных фото и видеоматериалах запечатлены несколько мешков, наполненных грунтом с песком. Эти «губки» уложены неподалеку от трамвайных путей в лужу. И, судя по всему, выполняют роль неработающей ливневой канализации.
Уточняется адрес, где находятся такие мешки — ул. Огородная, 72. «Нанотехнологии», «Чтобы песок трамвайные пути не забивал», — иронизируют саратовцы.
Фото: Сергей Синицын
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