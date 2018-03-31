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«Бавария» — «Боруссия Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Бавария» — «Боруссия Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бавария
Боруссия Д  Ульрайх Свен • Рафинья Марсио • Боатенг Жером • Хуммельс Матс • Алаба Давид • Мартинес ХавиМюллер Томас • Родригес Хамес • Роббен Арьен • Левандовски РобертРибери Франк
Запасные: Вагнер Сандро • Штарке Том • Руди Себастьян • Тьяго Алькантара • Зюле Никлас • Толиссо Корентин • Киммих Джошуа
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Аканджи Мануэль • Папастатопулос Сократис • Шмельцер Марсель • Кастро Гонсало • Дауд Махмуд • Пулишич Кристиан • Гётце Марио • Шюррле Андре • Бачуайи Миши
Запасные: Шахин Нури • Вайденфеллер Роман • Тольян Йереми • Филипп Максимилиан • Вайгль Юлиан • Исак Александр • Sergio Gomez
31 марта. Стадион «Аллианц Арена» (Мюнхен).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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