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«Зенит» взял на матч с «Уфой» 15 полевых игроков
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«Зенит» взял на матч с «Уфой» 15 полевых игроков 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
"Зенит" вылетел в Уфу на матч 24-го тура чемпионата России против местного клуба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. На игру отправилось 15 полевых игроков и три вратаря.
Вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин; защитники — Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Илья Скроботов, Никита Каккоев, Юрий Жирков; полузащитники — Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев; нападающие — Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Себастьян Дриусси.
Матч «Уфа» — «Зенит» состоится 1 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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