«Марсель» дожал «Дижон» в концовке 

«Марсель» не без труда добыл три очка в гостевом матче 31-го тура с «Дижоном». Крепкий середняк с абсолютно худшей обороной в Лиге 1 потрепал нервы фаворитам игры. Марсельцы вырвали победу лишь на 88-й минуте. На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота, но Димитри Пайе сплоховал с «точки». Однако повторный 11-метровый им был реализован — 3:1.
"Марсель" набрал 62 очка и продолжает преследование «Монако». У «Дижона» прервалась пятиматчевая серия без поражений.
Протокол игры
Дижон
Марсель
36' Жермен Валер (0:1)
(1:1) Квон Чхан Хун 73'
88' Окампос Лукас (1:2)
90' Пайе Димитри (1:3)
Рейне Батист 90' • Росье Валентен • Ямбере Седрик 90' • Лаутоа Веслей • Хаддади Уссама • Амальфитано Ромен • Саид Уэсли 72' (Квон Чхан Хун (72') • Бальмон Флорен 33' (Мари Жордан (33') • Шека • Саммаритано Фредерик 10' 64' (Слити Наим (64') • Тавареш Жулио
Запасные: Жано Бенжамин • Варро Седрик • Леруа Бенжамен • Шафик Фуад
Манданда Стив 53' (Пеле Йоанн (53') • Сарр Буна 84' • Рами Адиль 81' (Сертик Грегори (81') • Роланду Жорже • Камара Бубакар • Замбо-Ангисса Андре • Густаво Луис • Пайе Димитри • Сансон Морган 68' 77' (Н'Джие Клинтон (77') • Окампос Лукас 62' • Жермен Валер
Запасные: Митроглу Константинос • Бедимо Анри • Лопес Максим • Сари Юсуф
31 марта. Стадион «Стад Гастон Жерар».