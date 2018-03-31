«Марсель» дожал «Дижон» в концовке

«Марсель» не без труда добыл три очка в гостевом матче 31-го тура с «Дижоном». Крепкий середняк с абсолютно худшей обороной в Лиге 1 потрепал нервы фаворитам игры. Марсельцы вырвали победу лишь на 88-й минуте. На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота, но Димитри Пайе сплоховал с «точки». Однако повторный 11-метровый им был реализован — 3:1.

"Марсель" набрал 62 очка и продолжает преследование «Монако». У «Дижона» прервалась пятиматчевая серия без поражений.

Протокол игры

Дижон

Марсель

(1:1) Квон Чхан Хун 73'

90' Пайе Димитри (1:3)

Рейне Батист 90' • Росье Валентен • Ямбере Седрик 90' • Лаутоа Веслей • Хаддади Уссама • Амальфитано Ромен • Саид Уэсли 72' (Квон Чхан Хун (72') • Бальмон Флорен 33' (Мари Жордан (33') • Шека • Саммаритано Фредерик 10' 64' (Слити Наим (64') • Тавареш Жулио

Запасные: Митроглу Константинос • Бедимо Анри • Лопес Максим • Сари Юсуф

31 марта. Стадион «Стад Гастон Жерар».