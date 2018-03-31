«Мельбурн Виктори» — «Вестерн Сидней Уондерерс» — 3:1. Видеообзор матча

«Мельбурн Виктори» одолел «Вестерн Сидней Уондерерс» в матче 25-го тура австралийской А-лиги. Встреча состоялась в Мельбурне на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Мельбурна» Лерой Джордж, отличившийся на 30-й минуте встречи. Полузащитник гостей Альваро Сехудо сравнял счёт в добавленное время первого тайма. Нападающий Бесарт Бериша вновь вывел хозяев вперёд, точно пробив пенальти. Точку в матче поставил защитник Томас Денг , забивший гол на 51-й минуте.

«Мельбурн» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице австралийского первенства. «Вестерн Сидней Уондерерс» (30) — седьмой.