«Спартак» одержал победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе хозяев отличились Лукас Фернандо и Луис Адриано, за гостей забил Павел Погребняк. «Спартак», занимающий второе место в таблице, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча между «Спартаком» и «Тосно».