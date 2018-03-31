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«Спартак» — «Тосно» — 2:1. Видеообзор матча
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«Спартак» — «Тосно» — 2:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 16 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Спартак» одержал победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе хозяев отличились Лукас Фернандо и Луис Адриано, за гостей забил Павел Погребняк. «Спартак», занимающий второе место в таблице, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча между «Спартаком» и «Тосно».
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