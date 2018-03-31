Автогол защитника «Сассуоло» спас «Наполи» от поражения в Реджо-Эмилии

В итальянской Серии А продолжается борьба за чемпионство. «Ювентус» и «Наполи» идут очко в очко, и неаполитанцы в случае победы над «Сассуоло» могли забраться на первую строчку в турнирной таблице. Но не тут-то было.

Протокол игры

Сассуоло

Наполи

80' Рожерио да Силва (1:1)

Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Бабакар Хоума • Дункан Альфред • Дель Орко Кристиан • Лемос Маурисио • Пьерини Николас • Адьяпонг Клод

31 марта. Стадион «Читта-дель-Триколоре».

"Наполи" начал отчётный поединок очень активно. Уже на 5-й минуте арбитр был вынужден прибегать к помощи системы VAR, чтобы отменить гол Хосе Кальехона из офсайда, а уже через пять минут Дрис Мертенс был обязан забивать без всяких нарушений, но голкипер «Сассуоло» Андреа Консильи ногой отразил его удар метров с девяти. Надо отдать должное хозяевам, им удалось сбить атакующий порыв соперника, а к середине первого тайма зрители наблюдали уже вполне себе равную игру. Более, того игроки «Сассуоло» забили. Маттео Политано оказался первым на подборе после отскока от перекладины ворот «Наполи» и отправил мяч в цель. Случившееся заставило гостей заметно занервничать, в атаке у них были моменты, но реализовать их не получилось.

К концу первого тайма темп игры нельзя было назвать высоким: много борьбы и возни в центре поля, обилие жёлтых карточек. Лишь на самых последних минутах «Наполи» имел ещё один прекрасный шанс, когда Лоренцо Инсинье в упор расстреливал голкипера после прострела Аллана, но Консильи умудрился парировать этот удар. В перерыве у гостей состоялся серьёзный разговор с Маурицио Сарри, потому как второй тайм они вышли очень заряженными на атаку.

Однако, это не смутило игроков «Сассуоло», которые 10 минут посмотрели на активность «Наполи», а потом создали два великолепных момента. Сначала Маттео Политано завершил контратаку ударом с близкой дистанции прямо в Рейну, а затем уже Рожерио угрожал воротам гостей, но и тут голкипер вовремя встал на пути следования мяча. В середине тайма Сарри выпустил на поле Аркадиуша Милика, сделав весомый акцент на атаку. Поляку потребовалось пять минут на адаптацию, после которых он пробил головой после подачи углового, но направил мяч выше перекладины.

И всё-таки напор гостей сработал за 10 минут до конца основного времени. Мариу Руй выполнил диагональную передачу через штрафную площадь, а там Рожерио Да Силва в борьбе с Кальехоном коленом срезал мяч в собственные ворота. Концовка встречи получилась напряжённой, но даже 5 добавленных минут арбитром Михаэлем Фаббри не помогли ни одной из команд склонить чашу весов в свою сторону. Больше старались игроки «Наполи», но у них ничего не получилось.

1:1 — на самая удачная поездка «Наполи» в Реджо-Эмилию, и теперь туринский «Ювентус» в случае успеха в матче с «Миланом» может упрочить своё лидерство в Серии А.