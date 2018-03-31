«Кьево» сильнее «Сампдории» 

В матче 30-го тура Серии А «Кьево» одержал волевую победу над «Сампдорией» со счётом 2:1. Веронцы пропустили в середине первого тайма от Фабио Квальяреллы, но после перерыва смогли ответить двумя голами.
"Кьево" отдалился от зоны вылета на 4 очка.
Протокол игры
Кьево
Сампдория
26' Квальярелла Фабио (0:1)
(1:1) Кастро Лукас 62'
(2:1) Хетемай Перпарим 79'
Соррентино Стефано • Каччаторе Фабрицио • Бани Маттиа 84' • Томович Ненад 31' • Гобби Массимо • Депаоли Фабио 58' 78' (Хетемай Перпарим (78') • Кастро Лукас • Радованович Иван • Джаккерини Эммануэле 74' (Бирса Вальтер (74') • Степински Мариуш • Инглесе Роберто
Запасные: Ригони Никола • Цесар Боштян • Гамберини Алессандро • Меджорини Риккардо • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Пуччарелли Мануэль • Гаудино Джанлука • Конфенте Алессандро • Лерис Мехди
Вивиано Эмильяно • Сала Джакопо • Сильвестре Матиас • Реджини Васко 65' • Мурру Никола • Прает Деннис • Торрейра Лукас 86' • Линетти Кароль • Капрари Джанлука • Квальярелла Фабио 74' (Альварес Рикардо (74') • Сапата Дуван 58' (Рамирес Гастон (58')
Запасные: Белек Вид • Верре Валерио • Капецци Леонардо • Тоццо Андреа • Андерсен Йоаким • Феррари Джанмарко • Стиепович Огнен
31 марта. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).