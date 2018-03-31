Участница из Казани покинула шоу «Взвешенные люди, сбросив 32 килограмма 

34-летняя жительница Казани Анастасия Идрисова, известная горожанам как ведущая рубрики «Вся правда о красоте» на телеканале «Эфир», покинула шоу «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС.
За семь недель участия в проекте Анастасии удалось сбросить 32 килограмма. Напомним, она стартовала с весом 176 килограммов. По словам Анастасии, дома она намерена сбросить еще больше килограммов.
Выбытию из проекта способствовало то, что казанская участница не стала участвовать в конкурсе, сославшись больной. За это ведущая шоу Анфиса Чехова наказала ее и прибавила на итоговом взвешивании к результату команды один килограмм. Таким образом команда «черных», в составе которой была Анастасия, показала худший результат. Капитан команды отправил Анастасию домов. Уходя, девушка сообщила, что обязательно похудеет и приедет на финал.