Участница из Казани покинула шоу «Взвешенные люди, сбросив 32 килограмма

34-летняя жительница Казани Анастасия Идрисова, известная горожанам как ведущая рубрики «Вся правда о красоте» на телеканале «Эфир», покинула шоу «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС.

За семь недель участия в проекте Анастасии удалось сбросить 32 килограмма. Напомним, она стартовала с весом 176 килограммов. По словам Анастасии, дома она намерена сбросить еще больше килограммов.