«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль 

Мадридский «Реал» победил «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий Гарет Бэйл, отличившийся на 26-й минуте. В концовке первого тайма форвард Карим Бензема увеличил преимущество «Реала», точно пробив пенальти. Точку в матче поставил Бэйл, реализовавший 11-метровый удар на 51-й минуте.
«Реал» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» (21) располагается на 18-й строчке.