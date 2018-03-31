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«Астон Вилла» снова теряет очки
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«Астон Вилла» снова теряет очки 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В тридцать девятом туре Чемпионшипа "Астон Вилла" на выезде разошлась миром с «Халл Сити». За девяносто минут команды не порадовали зрителей забитыми голами. «Вилланы» занимают четвёртое место, сыграв вничью после двух подряд поражений.
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