Павел Маслак назначен на должность спортивного директора «Спартака» 

Павел Маслак, организатор фестиваля «Спортивная Волна», был назначен на должность спортивного директора московского «Спартака».
Напомним, вчера красно-белые со счётом 2:1 обыграли «Тосно» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Голами в составе хозяев отличились Лукас Фернандо и Луис Адриано, за гостей забил Павел Погребняк.
«Спартак», занимающий второе место в таблице чемпионата, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.