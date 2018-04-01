Павел Маслак назначен на должность спортивного директора «Спартака»

«Спартак», занимающий второе место в таблице чемпионата, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.