Ещё
Павел Маслак назначен на должность спортивного директора «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Маслак назначен на должность спортивного директора «Спартака» 

Чемпионат.com 40 минут назад
Павел Маслак, организатор фестиваля «Спортивная Волна», был назначен на должность спортивного директора московского «Спартака».
Напомним, вчера красно-белые со счётом 2:1 обыграли «Тосно» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Голами в составе хозяев отличились Лукас Фернандо и Луис Адриано, за гостей забил Павел Погребняк.
«Спартак», занимающий второе место в таблице чемпионата, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.
Чемпионат.com: последние новости
Обзор финального этапа Super Enduro по преодолению препятствий на мотоциклах Эксперты: «Эвертон» не сумеет прервать победную серию «Манчестер Сити» в АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на лондонское дерби
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ7
Ибрагимович забил в США с 40 метров9
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным51
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут106
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение