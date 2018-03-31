ПСВ забил пять мячей, «Витесс» с Караваевым разгромлен аутсайдером 

ПСВ семимильными шагами мчится к чемпионскому титулу в Голландии. Эйндховенцы в матче 29-го тура поиздевались над обороной клуба «НАК Бреда», забив в ворота соперника 5 мячей, в ответ пропущен лишь один — 5:1. Отрыв от «Аякса» снова увеличился до десяти очков.
"Витесс", который с нового сезона возглавит Леонид Слуцкий, умудрился быть дома разгромленным игроками «Роды», которая до игры занимала предпоследнее место. Российский защитник «Голливуда на Рейне» Вячеслав Караваев провел на поле все 90 минут.
Протокол игры
НАК Бреда
(1:0) Ван Гинкел Марко 37'
(2:0) Умар Садик 59'
64' Умар Садик (2:1)
(3:1) Де Йонг Люк 76'
(4:1) Метс Кароль 81'
(5:1) Перейро Гастон 84'
Зут Йерун • Ариас Сантьяго 88' (Риго Данте (88') • Шваб Даниэль • Исима-Мирен Николя • Бренет Джошуа • Ван Гинкел Марко 88' (Росарио Пабло (88') • Хендрикс Йоррит 57' • Рамселар Барт • Лосано Ирвин • Де Йонг Люк • Бергвейн Стевен 41' 82' (Перейро Гастон (82')
Запасные: Ром Элой • Ван Осх Яник • Паал Кеннет • Люккассен Деррик • Ламмерс Сэм • Мален Дониэлл • Armando Obispo • Cody Gapko • Mauro Junior
Бертрамс Найджел • Хорсфилд Джеймс • Метс Кароль • Мари Пабло 68' • Тасенде Хосе • Arno Verschueren • Гарсия Мануэль II 85' (Нийхолт Джанлука (85') • Эмброуз Тьерри 9' 67' (Paolo Fernandes (67') • Влут Рай 14' • Эль-Алуши Мунир • Умар Садик 41'
Запасные: Хамхаутс Робби • Биригитти Марк • Кох Менно • Bart Meijers • Bodi Brusselers • Daan Klomp
31 марта. Стадион «Филипс» (Эйндховен).
Протокол игры
Витесс
24' Шахин Дани (0:1)
70' Афдияй Донис (0:2)
80' Шахин Дани (0:3)
Хаувен Йерун • Караваев Вячеслав • Кашия Гурам • Миазга Мэтт • Файе Лассана • Фор Наварон • Сереро Тулани 46' (Брюнс Томас (46') • Маунт Мэйсон • Беренс Рой • Кастаньос Люк 57' (Матавж Тим (57') • Линссен Брайн
Запасные: Бюттнер Александер • Тернес Микаэль • Ван дер Верфф Майкел • Пасвер Ремко • Мухтар Али • Ван Берген Митчелл • Дабо Фанкати
Юрьюс Хидде • Кум Кристиан • Бангор Патрик • Оассар Адиль • Ванстеенкисте Яннес • Нденге Тсии-Виллиам • Ognjen Gnjatic • Росхёвел Микхал • Густафссон Симон 90' (Jorn Vancamp (90') • Афдияй Донис 85' (Энгельс Марио (85') • Шахин Дани 90' (Рютьес Натан (90')
Запасные: Эль-Макрини Мохамед • Ван Пеппен Ард • Дейкхейзен Хенк • Livio Milts • Gyliano van Velzen • Нгобо Фред
31 марта. Стадион «Гелредом» (Арнем).