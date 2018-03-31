ПСВ забил пять мячей, «Витесс» с Караваевым разгромлен аутсайдером

ПСВ семимильными шагами мчится к чемпионскому титулу в Голландии. Эйндховенцы в матче 29-го тура поиздевались над обороной клуба «НАК Бреда», забив в ворота соперника 5 мячей, в ответ пропущен лишь один — 5:1. Отрыв от «Аякса» снова увеличился до десяти очков.

"Витесс", который с нового сезона возглавит Леонид Слуцкий, умудрился быть дома разгромленным игроками «Роды», которая до игры занимала предпоследнее место. Российский защитник «Голливуда на Рейне» Вячеслав Караваев провел на поле все 90 минут.

Протокол игры

(1:0) Ван Гинкел Марко 37'

(2:0) Умар Садик 59'

64' Умар Садик (2:1)

(3:1) Де Йонг Люк 76'

(4:1) Метс Кароль 81'

(5:1) Перейро Гастон 84'

Запасные: Ром Элой • Ван Осх Яник • Паал Кеннет • Люккассен Деррик • Ламмерс Сэм • Мален Дониэлл • Armando Obispo • Cody Gapko • Mauro Junior

Бертрамс Найджел • Хорсфилд Джеймс • Метс Кароль • Мари Пабло 68' • Тасенде Хосе • Arno Verschueren • Гарсия Мануэль II 85' (Нийхолт Джанлука (85') • Эмброуз Тьерри 9' 67' (Paolo Fernandes (67') • Влут Рай 14' • Эль-Алуши Мунир • Умар Садик 41'

31 марта. Стадион «Филипс» (Эйндховен).

Протокол игры

Витесс

24' Шахин Дани (0:1)

70' Афдияй Донис (0:2)

80' Шахин Дани (0:3)

Запасные: Эль-Макрини Мохамед • Ван Пеппен Ард • Дейкхейзен Хенк • Livio Milts • Gyliano van Velzen • Нгобо Фред

31 марта. Стадион «Гелредом» (Арнем).