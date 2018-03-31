Тихонов: «В российском биатлоне сейчас колхоз, которым руководят посредственности уровня Барнашова»

"Я о человеке, который с 2009 года (почти 10 лет) занимал ключевые позиции в нашем тренерском штабе — был и главным тренером сборной, и главой тренерского совета и кем только не был. Это Владимир Михайлович Барнашов.

Вы наверняка знаете такую поговорку — тренера назначают, чтобы рано или поздно его уволить. Мне иногда кажется, что Барнашова эта поговорка не касается. Нашему биатлону 60 лет. Из них десять Владимир Михайлович занимает ключевые должности в тренерском штабе. Шестая часть! Самая бесславная, замечу, часть! Добыть любую медаль на чемпионате мира или Олимпиаде нам стало за счастье. А ведь многие из вас, наверняка помнят времена, когда одно золото на Олимпиаде или чемпионате мира — влекло за собой почти неминуемую отставку тренера. Не рассказывайте только мне про возросшую конкуренцию: ни немцам, ни норвежцам, ни французам она почему-то не мешает сохранять лидерство в мировом биатлоне. И только Россия с ее заоблачными рейтингами трансляций биатлона, с сотнями человек в стартлистах национального чемпионата испытывает проблемы. И за всем за этим беспристрастно наблюдает человек, который формально должен нести главную ответственность за результат. Он ее не несет.

С 2010 года как перчатки менялись специалисты уровня Хованцева, Аликина, Селифонова и многих других. В то же время другие специалисты, чьи успехи при работе со сборной куда более сомнительны, дорабатывали свой срок, поучая при этом совершенно неадекватные результатам гонорары. Владимир Михайлович хоть раз возразил? Мы услышали от него хоть раз «Какого черта?» или что-то в этом духе. Я не говорю про интервью, но на советах и совещаниях, где все остается внутри коллектива? Ничего подобного. Единственный момент, который его всегда интересовал — остаться в обойме, удержаться не плаву, не поссориться с тем, кто платит зарплату.