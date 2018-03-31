«Зброёвка» с Базелюком набрала одно очко, «Млада Болеслав» обыграла «Викторию», несмотря на удаление Комличенко 

Российские форварды в чешской лиге в субботу не феерили. Константин Базелюк провел последние 20 минут в матче «Зброёвки» с «Карвиной» (0:0).
Николай Комличенко, представитель «Млады Болеслав», не доиграл гостевой матч с «Викторией», будучи удаленным за две желтые карточки на 58-й минуте. Правда, его команда сотворила сенсацию, в меньшинстве остановив лидера (2:1).
Протокол игры
Зброёвка
Карвина
Мелихарек Душан • Враштил Лукаш • Павлик Петр • Криштуфек Лукаш • Лутонский Милан • Седлак Ян 86' (Томас Пилик (86') • Rafael Acosta II • Шкода Михал • Кратохвил Милош 32' (Крейчи Ладислав III (32') • Югар Мартин • Ondrej Sukup
Запасные: Базелюк Константин • Галоуска Павел • Аширу Мусефиу • Antonin Rusek
Ле Гянг Патрик • Эйсманн Павел • Гошек Ян • Дрекса Павел • Чолич Беньямин • Шислер Ян • Калабишка Ян 90' (Вебер Томаш (90') • Lukas Budinsky • Янечка Марек 59' (Панак Филип (59') • Вольтр Радек 65' (Лингр Ондржей (65') • Вагнер Томаш
Запасные: Штепановски Петер • Берковец Мартин • Летич Боян • Штерба Ян
31 марта. Стадион «Местски Брно» (Брно).
Протокол игры
Виктория Пльзень
Млада Болеслав
40' Мареш Петер (0:1)
79' Michal Hubinek (0:2)
(1:2) Бакош Марек 89'
Козачик Матуш • Ржезник Радим • Губник Роман 74' (Земан Мартин (74') • Гаек Томаш • Лимберски Давид • Копич Ян • Горава Томаш • Грошовски Патрик • Коваржик Ян • Коларж Даниэл 46' (Хори Томаш (46') • Крменчик Михал 42' (Бакош Марек (42')
Запасные: Иваншиц Андреас • Петржела Милан • Грушка Алеш • Чермак Алеш
Полачек Мартин • Пощек Лукаш • Сусняр Александар • Халуш Матей • Кржапка Антонин • Конате Тьемоко 86' (Магера Лукаш (86') • Янош Адам • Матейовски Марек 66' (Michal Hubinek (66') • Мареш Петер • Пржикрыл Томаш 74' (Tomas Ladra (74') • Комличенко Николай 58'
Запасные: Сус Мартин • Веймола Людек • Jiri Katerinak
31 марта. Стадион «Дусан Арена» (Пльзень).