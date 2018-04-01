Петер Штегер: Мы оказали «Баварии» слишком слабое сопротивление

«Разочарование велико. Наши главные сильные стороны, о которых я всегда говорю, сегодня нам совершенно не удалось реализовать. Мы оказали слишком слабое сопротивление.

»Бавария» использовала практически каждую нашу ошибку. В данный момент наш уровень далек от уровня «Баварии», — цитирует Штегера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 6:0, Левандовски сделал хет-трик

«Бавария» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. У «Боруссии» 48 очков и третье место.

В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», а «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом».