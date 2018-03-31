«Ювентус» вырвал победу у «Милана» на последних минутах матча 

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл дома «Милан» со счетом 3:1. В составе туринцев отличились нападающие Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, а также полузащитник Сами Хедира.
У гостей гол забил защитник Леонардо Бонуччи.
"Ювентус" увеличил отставание от занимающего второе место «Наполи» до 4 очков. «Милан», в активе которого 50 очков, остался на шестой строчке.
30-й тур "Ювентус" — «Милан» — 3:1 (1:1)
Голы: Дибала, 8 (1:0). Бонуччи, 28 (1:1). Куадрадо, 79 (2:1). Хедира, 87 (3:1).
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Лихтштайнер (Дуглас Коста, 46), Хедира, Матюиди (Куадрадо, 61), Пьянич (Бентанкур, 75), Асамоа, Дибала, Игуаин.
"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Бонавентура, Билья (Монтоливо, 76), Сусо, Андре Силва (Калинич, 65), Хакан Чалханоглу (Кутроне, 80).
Предупреждения: Бенатиа, 38. Родригес, 39. Билья, 52. Монтоливо, 82.
Судья: Маццолени.
31 марта. Турин. Стадион Allianz Stadium.
Ювентус — Милан
Турнирная таблица чемпионата Италии