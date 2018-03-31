«Ювентус» вырвал победу у «Милана» на последних минутах матча

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл дома «Милан» со счетом 3:1. В составе туринцев отличились нападающие Пауло Дибала и Хуан Куадрадо , а также полузащитник Сами Хедира.

У гостей гол забил защитник Леонардо Бонуччи

"Ювентус" увеличил отставание от занимающего второе место «Наполи» до 4 очков. «Милан», в активе которого 50 очков, остался на шестой строчке.

30-й тур "Ювентус" — «Милан» — 3:1 (1:1)

Голы: Дибала, 8 (1:0). Бонуччи, 28 (1:1). Куадрадо, 79 (2:1). Хедира, 87 (3:1).

Предупреждения: Бенатиа, 38. Родригес, 39. Билья, 52. Монтоливо, 82.

Судья: Маццолени.

Ювентус — Милан

Турнирная таблица чемпионата Италии