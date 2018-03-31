Чемпионская гонка в РФПЛ возобновилась? 

«Спартак» одержал победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами отличились Лукас Фернандо, Луис Адриано и Павел Погребняк.
«Спартак», занимающий второе место в таблице, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.
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