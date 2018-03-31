Чемпионская гонка в РФПЛ возобновилась?

«Спартак», занимающий второе место в таблице, набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. При этом у «железнодорожников» матч в запасе.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: чемпионская гонка в российской Премьер-Лиге возобновилась?

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