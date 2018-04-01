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На 108-м году жизни умер спасший сотни детей во время Второй мировой голландец
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На 108-м году жизни умер спасший сотни детей во время Второй мировой голландец 

RT на русском 1 час назад
Нидерландский учитель Йохан ван Хульст, который в годы Второй мировой войны спас сотни еврейских детей, умер 22 марта в возрасте 107 лет. Об этом сообщает BBC. «Он был частью подпольной сети, которая смогла спасти 600 голландских детей от нацистов. Детей тайно вывозили буквально на глазах у нацистов, которые собирались доставить их в концентрационные лагеря», — говорится в сообщении.
После войны ван Хульст на протяжении 25 лет работал в сенате Нидерландов, а также являлся членом Европейского парламента с 1961 по 1968 год. В возрасте 99 лет он стал победителем шахматного турнира.
В 1972 году ван Хульста удостоили звания «Праведник народов мира», которое Израиль присуждает не евреям, спасавшим еврейский народ в годы фашисткой оккупации Европы.
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