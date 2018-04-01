«ПСЖ» обыграл «Монако» и завоевал Кубок лиги

В финале Кубка французской лиги «ПСЖ» обыграл «Монако» благодаря дублю Эдинсона Кавани и голу Анхеля ди Марии.

Протокол игры

Монако

(1:0) Кавани Эдинсон 8'

(2:0) Ди Мария Анхель 21'

(3:0) Кавани Эдинсон 85'

Запасные: Ареола Альфонс • Кюрзава Левен • Менье Томас • Маркиньос Маркос

Запасные: Си Сейду • Туре Альмами • Жорже Марко • Н'Дорам Кевин

31 марта. Стадион «Матмю Атлантик» (Бордо).

В субботу вечером в финале Кубка французской лиги сошлись «ПСЖ» и «Монако». Команда Унаи Эмери после вылета из Лиги чемпионов сосредоточилась на том, чтобы выиграть все внутренние трофеи. Но и коллектив Леонарду Жардима рассчитывал победить, чтобы хоть как-то скрасить не самый удачный сезон. Словом, поединок в Бордо на стадионе «Матмю Атлантик» обещал получиться интересным.

Дебютный отрезок включил в себя очень интересный момент. Килиан Мбаппе взял игру на себя и обыгрывал одного соперника за другим, пока в штрафной площади его не сбил Камил Глик. Арбитр изначально указал на одиннадцатиметровую отметку, но затем увидел отмашку бокового рефери и просигнализировал об офсайде у Адриена Рабио, случившемся через мгновение после фола. Лишь после просмотра повтора Клеман Тюрпен справедливо назначил пенальти. Эдинсон Кавани с одиннадцати метров пробил по средней высоте чуть правее центра — Даниэль Субашич задел мяч, но не выручил «Монако».

"ПСЖ" взялся контролировать мяч, а их соперник больше оборонялся и никак не смог соорудить что-то толковое в атаке. В средине первого тайма команде Унаи Эмери удалось упрочить своё преимущество в счёте. Успех парижанам принесла образцовая контратака с роскошным пасом в свободную зону в исполнении Килиана Мбаппе. В завершении атаки Анхель ди Мария с левого края чужой штрафной площади буквально прошил голкипера.

За десять минут до конца первого тайма «Монако» мог сократить разрыв в счёте, когда Рони Лопеш после передачи от Жоау Моутинью вышел один на один с голкипером. Португалец технично перебросил Траппа, но мяч пролетел чуть правее рамки. «ПСЖ» ответил молниеносно. Килиан Мбаппе от левого угла вратарской выкатил мяч в центр, однако Эдинсон Кавани метров с пяти умудрился промахнуться. После этого монегаски смогли отправить игровой снаряд в сетку ворот соперника. Сделал это Радамель Фалькао головой после подачи с правого фланга. Но после просмотра видеоповтора этот гол был отменён из-за офсайда.

В перерыве Леонарду Жардим усилил атакующую линию, выпустив Стевана Йоветича вместо Юри Тилеманса. «Монако» старался прибавить, но немногое получалось у команды, и парижане чувствовали себя достаточно комфортно. Перевернуть ход игры мог Рони Лопеш, пробивавший с правой части чужой штрафной, — мяч задел перекладину и вылетел за пределы поля. «ПСЖ» ответил выходом Мбаппе справа на вратаря, однако Даниэль Субашич сократил угол и выбил игровой снаряд из-под ног Килиана. Вскоре Мбаппе подправлял мяч у правого угла вратарской площади, но немного не попал в дальний угол.

В концовке поединка команда Леонарду Жардима поставила жирную точку. Эдинсон Кавани получил передачу от Килиана Мбаппе, убрал мяч себе под правую ногу, тем самым обыграв Жемерсона, и из центра штрафной площади поразил левый нижний угол! Итоговый счёт — 3:0. «ПСЖ» обыграл «Монако» и в пятый раз подряд стал обладателем Кубка французской лиги.