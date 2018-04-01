«Брага» в большинстве с минимальным счетом обыграла «Спортинг»

Единственный мяч у победителей встречи на 87-й минуте забил бразильский защитник Рауль Силва.

Стоит отметить, что с 83-й минуты гости играли в меньшинстве, вторую желтую карточку за грубую игру и удаление заработал Кристиано Пиччини

«Брага» одержала седьмую победу кряду в чемпионате и с 64 очками занимает четвертое место в таблице, а «Спортинг» расположился строчкой выше, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре «оружейники» 7 апреля на выезде сыграют с «Фейренси», а «львы» на следующий день примут «Пасуш де Феррейра».