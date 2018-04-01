Прогноз на матч Арсенал — Сток Сити: чего ждать на Эмирейтс

В одном из воскресных матчей тридцать второго тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Сток Сити». Команда Арсена Венгера рассчитывает продлить победную серию, в то время как команде Пола Ламберта нужны очки для того, чтобы приблизиться в зоне выживания. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на "Эмирейтс"

Арсенал

Даже от идущего пятым «Челси» «Арсенал» отстаёт на приличные восемь очков. Реальность такова, что команде Арсена Венгера приходится смотреть не только вверх, но ещё и вниз. Так, после субботней победы над «Вест Бромвичем» «Бёрнли» отстаёт от «канониров» всего лишь на два зачётных балла. Конечно, лондонцы не хотят пропускать вперёд столь скромный клуб, а потому в воскресенье они рассчитывают обыграть «Сток Сити». Не исключено, что «Арсенал» будет играть без главного тренера, ведь накануне Арсен Венгер пропустил пресс-конференцию по причине болезни.

Джек Уилшер, Александр Ляказетт и Аарон Ремзи должны успеть полностью восстановиться. Санти Касорла по-прежнему не может помочь «Арсеналу».

Сток Сити

"Сток Сити" имеет все шансы отправиться в Чемпионшип. На текущий момент «гончары» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «зоны жизни» на три зачётных балла. Шансы спастись команда Пола Ламберта, конечно, сохраняет, но для этого ей нужно возвращаться на победную полосу. В одиннадцати последних матчах чемпионата Англии «Сток Сити» добился только одной победы при четырёх ничьих и шести поражениях. С такими результатами поднять по турнирной лестнице невозможно.

Где смотреть матч

Игру на «Эмирейтс», которая стартует в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Арсенал" — «Сток Сити»: +11=3-5. Разница мячей: 34-17.

Первый круг: 0:1.

"Арсенал" всегда обыгрывал «Сток Сити» в домашних матчах в рамках Премьер-лиги.

Интересные факты

— Дома «Арсенал» обыгрывал «Сток Сити» в 12 последних матчах в чемпионатах Англии, что является рекордом топового дивизиона.

— «Сток Сити» может обыграть «Арсенал» дважды в одном чемпионате впервые с сезона 1975/76.

— 35 из 48 очков (72,8%) в текущем чемпионате «Арсенал» набрал дома.

— «Сток Сити» не побеждал в 17 последних матчах в Лондоне (6 ничьих, 11 поражений).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Арсенал" исторически очень успешно играет против «Сток Сити» на своём поле. Разница в классе между командами довольно высока, поэтому в воскресенье мы ожидаем уверенной победы команды Арсена Венгера в два гола или даже крупнее. Наша ставка: «Арсенал» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.85.