Мутко надеется, что после матча «Арсенала» и ЦСКА все будут говорить только о футболе

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что по итогам первого матча 1/4 финала Лиги Европы между английским «Арсеналом» и российским ЦСКА все будут говорить о футболе, а не о политике. Об этом он рассказал журналистам.

Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет в четверг и начнется в 22:05 мск.

"В целом надеюсь, что все-таки мы будем болеть за футбол, и наших там около 500 болельщиков поехало. Хочется, конечно, надеяться, что все пройдет на хорошем уровне: все— таки будем все увлечены футболом, обсуждать игру и не более того, — сказал Мутко. — Клуб со всеми, кто поехал, провел определенную работу, все все знают".

Мутко сожалеет, что правоохранительные органы России и Великобритании не могут сейчас обмениваться опытом. «Есть специальные службы: они взаимодействуют, обмениваются какими-то списками, информацией, которая есть у нас и у них. Это все дает возможность предотвращать какие-то провокации, беспорядки. А сейчас, конечно, с Великобританией этого нет», — отметил он.

"Обычно если едет какая-то большая группа болельщиков, то есть специальные офицеры, работник с болельщиками внутри страны. Они также выезжают туда, взаимодействуют. Но когда люди обрывают какие-то связи — в чьих это интересах, непонятно. Если бы вместе мы готовили, я не видел бы никаких проблем", — добавил Мутко.