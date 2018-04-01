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Субоч: о моем участии в выборах главы ФПЛДР говорить преждевременно
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Субоч: о моем участии в выборах главы ФПЛДР говорить преждевременно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Эдуард Субоч прокомментировал информацию о том, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации.
"Теоретически мое выдвижение возможно, но практически я бы хотел публично говорить на эту тему только после 1 апреля. В этот день мы проведем заседание совета, на котором обсудим, как будет двигаться наша федерация к следующим Олимпийским играм. И уже после этого смогу ответить вам более предметно", — цитирует Субоча газета «Известия».
Ранее действующий президент ФПЛДР Дмитрий Дубровский заявил, что Субоч хочет участвовать в выборах главы организации.
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