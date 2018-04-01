Владелец «Вашингтона»: «Нет никаких сомнений в том, что Овечкин лучший и самый прибыльный спортсмен в истории города»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил, что благодарен капитану команды Александру Овечкину за его приверженность команде. Он также добавил, что нет сомнений в том, что россиянин является самым результативным и прибыльным спортсменом в истории города.

— Мне кажется, что в случае с Алексом многие недооценивают его выносливость и стойкость, которые позволили ему так быстро провести 1000 матчей и забросить 600 шайб, — приводит NHL.com/ru слова Леонсиса. — Мы очень благодарны Алексу и его семье за его приверженность команде, за то, как он тренируется, как отдыхает и восстанавливается. Он является фундаментом нашей команды.

Нет никаких сомнений в том, что он лучший, самый результативный и прибыльный спортсмен в истории города. Многие из нас помнят, какой была команда до Алекса. Я очень благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в судьбе нашей команды. Я всегда это ощущал.

Напомним, Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Его нынешнее соглашение было заключено в 2008 году и действует до 2021 года.