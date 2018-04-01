«Брага» выбила «Спортинг» из чемпионской гонки 

В чемпионате Португалии сменился лидер. «Бенфика» после победы в матче 28-го тура над «Виторией Гимарайнш» (2:0) на очко опередила «Порту», у которого, правда, остается матч в запасе.
"Брага" и «Спортинг» закрыли субботнюю программу упорным матчем. Хозяева в самой концовке выгрызли победу — 1:0. На 87-й минуте отличился Раул Силва. Лиссабонцы остались на третьем месте и вынуждены оглядываться на субботнего соперника, который сократил отставание до одного очка.
Протокол игры
Бенфика
Витория Гимарайнш
(1:0) Жонас Оливейра 45'
(2:0) Хименес Рауль 78'
Варела Бруну • Алмейда Андре • Диаш Рубен • Жардел Нивалдо 61' • Гримальдо Алехандро • Фейса Любомир 54' • Силва Рафа • Пицци Луиш • Живкович Андрия 90' (Сеферович Харис (90') • Серви Франко 69' (Хименес Рауль (69') • Жонас Оливейра 89' (Сальвио Эдуардо (89')
Запасные: Луизао Андерсон • Самарис Андреас • Карвалью Жоау • Свилар Миле
Маседу Жоау • Аурелиу Жоау • Жубал Мендес 73' • Педрао Перейра • Конан Гислен • Миранда Рафаэл • Вакасо Альхассан 55' (Амоа Джозеф (55') • Элдон Рамуш 79' (Велтон Сампаю (79') • Матеус де Андраде • Рафинья Диас 45' • Стургеон Фабиу 85' (Элдер Феррейра (85')
Запасные: Морену Жоау • Вигариу Жоау • Силва Мигел 45' • Эступиньян Оскар
31 марта. Стадион «Эштадиу да Луш».
Протокол игры
Брага
Спортинг Л (1:0) Раул Силва 87'
Матеус Лима • Гойяно Марсело • Раул Силва • Виана Бруно 40' • Секейра Нуну • Эсгаю Рикарду • Орта Рикарду 90' (Мартинш Фабиу (90') • Вукчевич Никола 35' • Орта Андре 30' 84' (Данило Барбоза (84') • Паулинью Жуан • Эдуарду Уилсон 69' (Соуза Диего II (69')
Запасные: Фигейраш Диогу • Са Тьягу • Шадаш Бруну • Лукич Андрей
Патрисиу Руй • Пиччини Кристиано 57' 83' • Матьё Жереми • Коатес Себастьян • Коэнтрау Фабиу 78' • Желсон Мартиньш • Батталья Родриго • Фернандеш Бруну • Акунья Маркос 62' (Рибейру Рубен (62' • Вендель Жералдо 90') • Руис Брайан 80' (Монтеро Фреди (80') • Дост Бас Запасные: Петрович Радосав • Сален Ромен • Пинту Андре • Ристовски Стефан
31 марта. Стадион «Брага Мунисипал» (Брага).