«Брага» выбила «Спортинг» из чемпионской гонки

В чемпионате Португалии сменился лидер. «Бенфика» после победы в матче 28-го тура над «Виторией Гимарайнш» (2:0) на очко опередила «Порту», у которого, правда, остается матч в запасе.

"Брага" и «Спортинг» закрыли субботнюю программу упорным матчем. Хозяева в самой концовке выгрызли победу — 1:0. На 87-й минуте отличился Раул Силва. Лиссабонцы остались на третьем месте и вынуждены оглядываться на субботнего соперника, который сократил отставание до одного очка.

Протокол игры

Бенфика

Витория Гимарайнш

(1:0) Жонас Оливейра 45'

(2:0) Хименес Рауль 78'

Запасные: Луизао Андерсон • Самарис Андреас • Карвалью Жоау • Свилар Миле

Маседу Жоау • Аурелиу Жоау • Жубал Мендес 73' • Педрао Перейра • Конан Гислен • Миранда Рафаэл • Вакасо Альхассан 55' ( Амоа Джозеф (55') • Элдон Рамуш 79' (Велтон Сампаю (79') • Матеус де Андраде • Рафинья Диас 45' • Стургеон Фабиу 85' (Элдер Феррейра (85')

Запасные: Морену Жоау • Вигариу Жоау • Силва Мигел 45' • Эступиньян Оскар

31 марта. Стадион «Эштадиу да Луш».

Протокол игры

Брага

Спортинг Л (1:0) Раул Силва 87'

Запасные: Фигейраш Диогу • Са Тьягу • Шадаш Бруну • Лукич Андрей

31 марта. Стадион «Брага Мунисипал» (Брага).