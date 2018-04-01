Александр Зинченко, Артём Дзюба, Георгий Джикия — шутки на 1 апреля

Сегодня 1 апреля, и эта статья вас точно рассмешит.

Защитник Георгий Джикия пришёл в «Спартак» недавно, но уже стал одним из лидеров команды. Его даже называют будущим капитаном красно-белых. Джикия — один из самых коммуникабельных людей в РФПЛ. Недавно мы позвали его в редакцию «Чемпионата» поиграть в футбол на приставке. Защитник пришёл и устроил настоящее шоу. Мало кто умеет так комментировать игру. Мы с коллегами рыдали от смеха. Особенно когда Джикия приостановил игру из-за фразы «Ещенко в порядке».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Чемпионата».

В период Хэллоуина многие европейские клубы снимали тематические видео. Где-то пугали футболистов, где-то они сами наводили ужас на болельщиков. Самым смешным получился ролик «Тоттенхэма». Игроков попросили на ощупь определить содержимое коробки, которая была открыта со стороны камеры. Это тяжело объяснить — лучше посмотреть.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tottenham Hotspur.

Александр Зинченко обладает фантастическим смехом. Не так важно, что он говорит, но не смеяться вместе с ним невозможно. Надеемся, что Гвардиола не посмотрит это видео и уж тем более его не станут переводить на английский. Возможно, анекдот Зинченко не самый изящный, но трудно сдержать улыбку, когда этот парень взрывается от смеха. Смотреть с 7.45.

Видео можно посмотреть здесь.

А вот самое забавное, что случалось именно на футбольном поле за последние время. Речь про матч Бундеслиги, в котором «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «Майнц». Гости вели в один мяч, когда их вратарь невероятным образом ошибся. Судя по всему, Робин Центнер в какой-то момент принял за мяч белую точку пенальти. Ситуация выглядела невероятно комично.

Ну и напоследок — идеальное приступление от Артёма Дзюбы. Для этого нападающего круглый год 1 апреля. Главный шутник РФПЛ одним техничным движением обманул девочку и подставил мальчика. Этот ролик собрал более 600 тыс. просмотров.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Zenit Football Club.