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Флешмоб по сбору стеклотары к ЧМ-2018 стартовал в Нижнем Новгороде
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Флешмоб по сбору стеклотары к ЧМ-2018 стартовал в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Масштабный флешмоб по сбору стеклотары, приуроченный к чемпионату мира по футболу, стартовал в Нижнем Новгороде 1 апреля, сообщила агентству Newsroom24 организатор акции Екатерина Иванова.
«Сданные бутылки — это и чистота на улицах, а также приобщение граждан к здоровому образу жизни. Мы хотим показать гостям мундиаля, насколько креативно умеем решать важные задачи», — заявила Екатерина.
По ее словам, пункты сбора стеклотары установлены в ключевых точках города, в том числе на главных площадях. Там же нижегородцам предложат сделать селфи на фоне сданной тары, чтобы поделиться фото в соцсетях с хэштегом #сдайбутылкунафутбол.
Как рассказала Екатерина Иванова, из сданных бутылок планируется выложить огромную надпись на набережной Федоровского «ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ЧЕМПИОНАТА!», которая, безусловно, попадет в книгу рекордов Гиннеса.
Того, кто сдаст больше всех стеклотары, ждет награда — возможность сфотографироваться со сборной Аргентины, которая будет играть в Нижнем Новгороде.
Иванова отметила, что нижегородцы начали нести стеклянные бутылки и банки в пункты приема с самого утра. Любопытно, что флешмоб горячо поддержали блоггеры-музыканты, которые несут бутылки, бережно сохраненные ими с первого фестиваля «Рок Чистой Воды».
Флешмоб будет продолжаться до 30 апреля, уточнила Иванова.
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