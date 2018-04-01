Президент Бурунди принял участие в товарищеском футбольном матче с китайской общиной 

Нгози /Бурунди/, 1 апреля /Синьхуа/ — Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза в субботу соревновался с китайской общиной в товарищеском футбольном матче в провинции Нгози.
Матч состоялся в футбольной академии. В состав бурундийской команды вошли президент и завершившие карьеру профессиональные футболисты. С китайской стороны сыграли посол Китая в Бурунди Ли Чанлинь, китайские дипломаты и сотрудники китайских предприятий и учреждений.
Несмотря на дождь, П. Нкурунзиза сыграл весь 90-минутный товарищеский матч и привел команду к победе. —0—