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CNN: новая улика указывает на участие Кремля в деле Скрипаля
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CNN: новая улика указывает на участие Кремля в деле Скрипаля 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
«Нанести правильно яд на ручку мог только первоклассный химик»
На канале CNN прозвучала информация о том, что власти Великобритании имеют новую улику, которая якобы прямо указывает на то, что санкцию на отравление Сергея Скрипаля давал Кремль.
Как отмечается в подготовленном переводе ИноТВ, источники знакомые с ходом расследования, рассказали, что метод, использовавшийся при покушении на Сергея Скрипаля был слишком изощренным и скорее всего требовал одобрения Кремля.
По словам корреспондента Мэтью Чанса в России пока еще не отреагировали на это конкретное обвинение, но до этого Москва отрицала любою какую-либо связь с этим инцидентом.
При этом остается непонятным о какой именно улике говорят источники. Скорее всего речь идет о том, что вещество, которым был отравлен Сергей и Юлия Скрипаль, по версии британских властей, было нанесено на ручку двери их дома. Об этом было известно еще несколько дней назад, однако сейчас, как пишет The New York Times, эксперты говорят, что сделать это мог только высококлассный химик, поскольку необходимо сделать так, чтобы вещество осталось на ручке двери, а затем попало на кожу, да еще так, чтобы человек ничего не заметил, когда возьмется за ручку.
Другой озвученной в британских СМИ версией является отравление Скрипаля через крупу гречки, которую привезла в Великобританию по просьбе дочери Скрипаля Юлии ее подруга. Но это выглядит уж очень неправдоподобно.
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