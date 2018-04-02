CNN: новая улика указывает на участие Кремля в деле Скрипаля

«Нанести правильно яд на ручку мог только первоклассный химик»

На канале CNN прозвучала информация о том, что власти Великобритании имеют новую улику, которая якобы прямо указывает на то, что санкцию на отравление Сергея Скрипаля давал Кремль.

Как отмечается в подготовленном переводе ИноТВ, источники знакомые с ходом расследования, рассказали, что метод, использовавшийся при покушении на Сергея Скрипаля был слишком изощренным и скорее всего требовал одобрения Кремля.

По словам корреспондента Мэтью Чанса в России пока еще не отреагировали на это конкретное обвинение, но до этого Москва отрицала любою какую-либо связь с этим инцидентом.

При этом остается непонятным о какой именно улике говорят источники. Скорее всего речь идет о том, что вещество, которым был отравлен Сергей и Юлия Скрипаль , по версии британских властей, было нанесено на ручку двери их дома. Об этом было известно еще несколько дней назад, однако сейчас, как пишет The New York Times , эксперты говорят, что сделать это мог только высококлассный химик, поскольку необходимо сделать так, чтобы вещество осталось на ручке двери, а затем попало на кожу, да еще так, чтобы человек ничего не заметил, когда возьмется за ручку.

Другой озвученной в британских СМИ версией является отравление Скрипаля через крупу гречки, которую привезла в Великобританию по просьбе дочери Скрипаля Юлии ее подруга. Но это выглядит уж очень неправдоподобно.