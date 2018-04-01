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«Хетафе» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 апреля
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«Хетафе» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 апреля 

LiveSport.Ru 45 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Хетафе»
«Хетафе» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, имея на своем счету 39 очков.
Подопечные Пепе Бордаласа фактически обезопасили себя от зоны вылета. В то же время им будет непросто бороться за еврокубки, ведь отставание от той же «Севильи» составляет шесть баллов.
Особой стабильностью «Хетафе» не отличается. В марте команда успела проиграть «Реалу» (1:3) и «Леванте» (0:1), а также победить «Реал Сосьедад» (2:1).
Среди травмированных у «Хетафе» значатся Мауро Арамбарри, Маркель Бергара, Дани Пачеко, Лоик Реми и Матье Фламини.
«Бетис»
Футболисты «Бетиса» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице испанской Примеры. На их счету 43 набранных очка в 29 турах.
«Зеленые» имеют преимущество в четыре балла перед ближайшим соперником, поэтому у них шансы завоевать путевку в еврокубки значительно выше. Шестой позиции, дающей путевку в Лигу Европы, они уступают всего два очка.
«Бетис» в начале марта потерпел поражение от «Валенсии» (0:2), но затем реабилитировался и переиграл «Алавес» (3:1) и «Эспаньол» (3:0).
В лазарете «зеленых» находятся Антонио Санабриа, Зухаир Феддаль и Виктор Камараса.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хетафе» — 2,08, победа «Бетиса» — 3,60, ничья — 3,40.
Данный расклад нам кажется немного странным, ведь подопечные Пепе Бордаласа в последний раз смогли обыграть середняка еще 19 февраля, когда к ним в гости пожаловала «Сельта».
Последние матчи показали, что «Хетафе» находится в не самых лучших кондициях, так что одержать победу над «Бетисом» ему будет сложно.
«Зеленые» если и проигрывают в национальном первенстве, то преимущественно признанным фаворитам, которыми за последние два месяца были «Валенсия» и «Реал».
Учитывая все вышесказанное, мы бы присмотрелись к ставке «победа „Бетиса“ или ничья» за 1,75.
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