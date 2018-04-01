Пермячка Александра Ляшкова завоевала титул самой красивой супермодели мира 

Пермячка Александра Ляшкова победила в международном конкурсе Miss Supermodel Worldwide 2018.
21-летняя студентка Пермского государственного института искусств и культуры признана лучшей в финале конкурса, который прошёл 27 марта в Индии. Всего за титул сражались 42 супермодели.
Александра рассказала СМИ, что она хотела бы представлять на конкурсе нашу страну, от России уже была направлена студентка журфака из Челябинска Екатерина Евдокимова. Тогда она решила выступить от имени Белоруссии, в которой не раз была, где живут её родственники и друзья, и достигла успеха.
«12 дней в Индии, 12 дней путешествий, съёмок, показов. Дни пролетели незаметно, потому что программа была очень насыщенная. Соперничества не было, все девушки было очень добрые и достойно выступали за свои страны. Этот конкурс дал мне не только корону и титул, он дал мне бесценный опыт», — поделилась впечатлениями с корреспондентом «АиФ-Прикамье» Александра Ляшкова.
Кстати, не в первый раз соревновались на конкурсе с Екатериной Ляшковой. В прошлый раз они встретились в финале «Мисс Волга 2017», где Александра завоевала приз зрительских симпатий, а Екатерина вошла в ТОП-5 красавиц. На конкурсе в Индии представлявшая Россию жительница Челябинска стала первой вице-мисс.