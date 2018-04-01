Пермячка Александра Ляшкова завоевала титул самой красивой супермодели мира

Пермячка Александра Ляшкова победила в международном конкурсе Miss Supermodel Worldwide 2018.

21-летняя студентка Пермского государственного института искусств и культуры признана лучшей в финале конкурса, который прошёл 27 марта в Индии. Всего за титул сражались 42 супермодели.

Александра рассказала СМИ, что она хотела бы представлять на конкурсе нашу страну, от России уже была направлена студентка журфака из Челябинска Екатерина Евдокимова . Тогда она решила выступить от имени Белоруссии, в которой не раз была, где живут её родственники и друзья, и достигла успеха.

«12 дней в Индии, 12 дней путешествий, съёмок, показов. Дни пролетели незаметно, потому что программа была очень насыщенная. Соперничества не было, все девушки было очень добрые и достойно выступали за свои страны. Этот конкурс дал мне не только корону и титул, он дал мне бесценный опыт», — поделилась впечатлениями с корреспондентом «АиФ-Прикамье» Александра Ляшкова.

Кстати, не в первый раз соревновались на конкурсе с Екатериной Ляшковой. В прошлый раз они встретились в финале «Мисс Волга 2017», где Александра завоевала приз зрительских симпатий, а Екатерина вошла в ТОП-5 красавиц. На конкурсе в Индии представлявшая Россию жительница Челябинска стала первой вице-мисс.