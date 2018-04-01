Сиваков выступит на «Туре Страны Басков»

Российский велогонщик Павел Сиваков вошёл в состав команды Sky на многодневку «Тур страны басков», которая пройдёт со 2 по 7 апреля.

Эта гонка станет для 20-летнего Сивакова дебютом в Мировом туре.

«Очень рад стартовать на «Туре Страны Басков» в следующий понедельник. С нетерпением хочется выйти на мой первый старт на высшем мировом уровне. Как обычно, на этой гонке нас будет ждать очень сложная трасса» — написал Сиваков на своей странице в «фейсбук».