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Сиваков выступит на «Туре Страны Басков»
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Сиваков выступит на «Туре Страны Басков» 

Чемпионат.com 26 минут назад
Российский велогонщик Павел Сиваков вошёл в состав команды Sky на многодневку «Тур страны басков», которая пройдёт со 2 по 7 апреля.
Эта гонка станет для 20-летнего Сивакова дебютом в Мировом туре.
«Очень рад стартовать на «Туре Страны Басков» в следующий понедельник. С нетерпением хочется выйти на мой первый старт на высшем мировом уровне. Как обычно, на этой гонке нас будет ждать очень сложная трасса» — написал Сиваков на своей странице в «фейсбук».
В составе Sky также будет Хонатан Кастровьехо, Давид Де Ла Крус, Тао Харт, Василий Кириенко, Михал Квятковски и Давид Лопес.
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