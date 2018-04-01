В последнем матче регулярного чемпионата БК «Самара» разгромил питерский «Спартак»

Максима Числова и Во второй десятиминутке она не сбавила оборотов, действуя столь же результативно. Хотя хозяева несколько минут отвечали на все наши выпады, и три подряд трехочковых от Алексея Голяхова Алексея Зозулина позволили только удержать ранее добытые "+14". А затем самарцы перекрыли спартаковцам подступы к своему кольцу — и к большому перерыву удвоили преимущество — 58:33.

В третьем периоде самарская команда словно взяла некоторую паузу. Но 7 подряд очков от Артема Яковенко встряхнули партнеров. Тут же ударный отрезок выдал Александр Савенков (7 очков за минуту) — хозяева тоже смотрелись в атаке неплохо, но даже чуть сократить разницу им не удавалось. 80:53 перед заключительной четвертью — вопрос оставался лишь в том, доберется ли «Самара» вновь до «сотни».

Откладывать его решение гости не стали. Тем более, по-прежнему неудержим был Александр Савенков, да и Алексей Зозулин не отказывал себе в удовольствии отправить в цель треху-другую. Именно точный трехочковый Алексея и позволил достичь рубежа в 100 очков. А попадания Даниила Синегубова , Максима Числова и Евгения Фидия подвели итог матча.

107:72 — уверенная победа «Самары». Сразу шесть игроков в ее составе набрали более 10 очков. Самыми результативными стали Артем Яковенко (22 очка) и Александр Савенков (17).

Теперь «Самаре» предстоят матчи плей-офф. В четвертьфинале команда сыграет с МБА. Первые матчи состоятся в Самаре 7 и 9 апреля.