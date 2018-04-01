Фоторепортаж:в Костроме выбрали самых мускулистых мужчин и подтянутых девушек

В минувшее воскресенье в Костроме прошел открытый кубок по бодибилдингу. Профессиональные спортсмены, мужчины и женщины, мерились красотой мускулов и умением презентовать себя на сцене. Мероприятие организовало региональное отделение Федерации бодибилдинга и фитнеса. Участников судили высококлассные специалисты — например, рефери международной категории, абсолютный чемпион России, Юрий Леонов . Спортсменов оценивали по 4 категориям: «бодибилдинг», «бодифитнес», «фит-модели» и «фитнес-бикини».

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Корреспондент K1NEWS.RU посетил соревнования, чтобы увидеть, как сильные и красивые спортсмены борются за призовые места.

По словам организаторов, главная цель кубка — популяризация спорта и бодибилдинга в Костромской области. Надо сказать, пропаганда работает — при виде подтянутых тел невольно проникаешься идеями ЗОЖ.

Что касается девушек, в первую очередь, судьи оценивают их красоту, а уже потом — рельефность мускулов. Поэтому прекрасные дамы стараются выглядеть на все 100% и быть артистичными.

При виде подтянутых девушек в купальниках звукооператор и осветитель продолжают методично следить за вверенной им техникой — судя по всему, ребята видели и не такое.

Пока участники готовятся за сценой, спортсмен уже получил приз — мужчина радуется 1 месту, и благодарит болельщиков за моральную поддержку.

На открытом кубке по бодибилдингу соответствующие награды — счастливчикам, занявшим 1— 3 места, выдают медаль и статуэтку с силуэтом подтянутого спортсмена.

Девушки переживают перед выходом на сцену — им предстоит дефиле в шикарных вечерних платьях перед судьями.

Впечатлениями от соревнований с корреспондентом K1NEWS.RU поделились зрители:

Нет, ну конечно приятно посмотреть на красивые тела, все эти мышцы, мускулы. С другой стороны обидно, что наши костромские мужчины в большинстве не смотрят за собой. Может быть, хотя бы те, кто присутствовал сегодня в зале, захотят что-то изменить и запишутся в спортзал, — рассказала Мария, фотограф.