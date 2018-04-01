Губернатор вручил спецприз выборгскому журналисту Андрею Коломойскому 

Александр Дрозденко принял участие в церемонии награждения победителей XXIII профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».
Глава региона поблагодарил работников средств массовой информации за ежедневную работу на благо жителей двух соседних субъектов и вручил свой традиционный спецприз. По итогам 2017 года его получил специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Максим Сю.
Александр Дрозденко наградил победителя в номинации «Сенсация районного масштаба» — Андрея Коломойского, корреспондента газеты «Выборгские ведомости», а также вручил благодарности журналистам Наталье Королевой (ИТАР-ТАСС) и Евгении Дылевой (ИА «ФедералПресс»)