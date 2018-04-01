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Чемпионами Поморья по хоккею с мячом стали юниоры «Водника»
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Чемпионами Поморья по хоккею с мячом стали юниоры «Водника» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
На стадионе «Труд» прошли заключительные матчи Чемпионата Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Изначально главными фаворитами соревнований были юниоры «Водника» и многолетний лидер областного хоккея с мячом — северодвинский «Севмаш».
В очном противостоянии в столице Поморья победу одержали «водники» — 8:5, а в городе корабелов верх взяли «севмашовцы» — 3:2. В ходе самого турнира эти два спортколлектива не потеряли ни одного очка. В итоге по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах чемпионом региона стали архангелогородцы. Бронза второй год подряд у «Северной Двины» из Архангельска.
—По сравнению с прошлым сезоном у нас увеличилось количество участников соревнований. Команды, которые совсем недавно были их дебютантами, одержали свои первые победы и постепенно составляют довольно неплохую конкуренцию старожилам чемпионата, — отметил председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин.
В конце предстоящей недели на льду крытого модуля стадиона «Труд» стартует второй этап Чемпионата Архангельской области по мини хоккею с мячом.
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