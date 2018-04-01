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Гудьонсен: Абрамович всегда наслаждался футбольной атмосферой в «Челси»
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Гудьонсен: Абрамович всегда наслаждался футбольной атмосферой в «Челси» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Владелец английского «Челси» Роман Абрамович всегда наслаждался футбольной атмосферой. Об этом ТАСС рассказал бывший форвард лондонского клуба и сборной Исландии Эйдур Гудьонсен.
Гудьонсен выступал за «Челси» с 2000 по 2006 год. Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. Именно после приобретения команды Абрамовичем у «Челси» начался самый успешный период в истории, она пять раз выиграла чемпионат Англии, четыре — Кубок страны, три — Кубок лиги, два — Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
"Когда Роман Абрамович пришел в «Челси», это был хороший клуб, но ему удалось превратить его в клуб, который способен выигрывать в премьер-лиге. Он привнес оставшиеся 20 процентов, которые необходимы хорошему клубу, чтобы стать великим", — отметил исландец.
"Помню, как после победы в премьер-лиге Абрамович пришел к нам в раздевалку вместе со своим сыном. В принципе, он часто бывал у нас в раздевалке, но при этом не вмешивался ни во что, не мешал. Мне кажется, он всегда наслаждался атмосферой футбола, как и все мы в то время", — также рассказал Гудьонсен.
Как ранее сообщало британское издание Daily Mail, за 14 лет «Челси» потратил 806 млн на трансферы и 2,4 млрд — на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.
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