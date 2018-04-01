1 апреля — никому не верю, но и не смеюсь

Первое апреля всегда было если и не праздником, то днем обязательно веселым. А сегодня… Смеха то и нет вовсе. При огромном количестве юморных программ, смеяться-то не хочется совсем.

Вообще, я всегда считал, что у меня хорошее чувство юмора. Просто отличное. И это помимо природной скромности. Но, глядя сегодня юмористические программы, я как-то и не улыбаюсь вовсе. И для меня остается загадкой, почему пошлые программы, которые штампует наше телевидение, набирают какие-то сумасшедшие рейтинги. Получается, что их смотрят. Получается, что они нравятся. Зритель прилипает к экранам, смеется «плинтусным» шуткам, рекламодатель потирает руки, производитель набивает карманы. Все довольны.

Нет, есть и хорошие программы. Например, «Вечерний Ургант». Интеллигентные репризы ведущего не оставляют равнодушным. И улыбнуться хочется, и посмеяться. Время, правда, не совсем удобное: почти полночь… Не рейтинговое, прямо скажем. Но программа держится в сетке канала уже несколько лет, и качество ее не падает. Правда, тут в Сети вычитал, что «Вечерний Ургант» — это личный проект Константина Эрнста . Программа нравится именно ему, а потому рейтинги в данном случае не очень и важны. Ну, хозяин — барин.

Есть, конечно, еще и «Прожекторперисхилтон». Он не всегда радует. Но, по крайней мере, пошлости там нет. А с остальным — беда. Все эти многочисленные «камеди», «аншлаги», ситкомы… Программы и сериалы пишутся практически с колес. Серию или сценку могут придумать за ночь. Понравилось авторам? Улыбнулись пару раз? Вперед на запись! И в кассу — за гонораром. Где-то тоже вычитал, что сценаристы современных комедийных шоу пишут уже не для зрителя, а исключительно ориентируясь на рекламодателя и на общую политику канала. Можно шутить про «ниже пояса»? Ок. Шутим!

Почему пропал КВН? Ведь раньше выход программы в эфир был событием. Скетчи растаскивали на цитаты. Утром в метро можно было услышать, как шутками обменивались. А сегодня? Такого и в помине нет. Был КВН вчера, али не был — никто и не в курсе. А потому что тоже — поток. В воспоминаниях одного автора из КВН прочитал, что репризы готовились неделями! Работали, вылизывали, рихтовали и шлифовали до бесконечности. А сегодня это никому не надо. Реклама есть — и хорошо.

Да это всего касается. Не только юмористических шоу. Вспомните хоть одну хорошую комедию современную. Такую, чтоб не только «поржать», а и подумать. Ну «Квартет И» еще как-то старается, а все остальное — грустно.

Конечно, во всем этом виноваты не только телевизионщики. И мы, зрители, тоже. Мы смеемся, включаем нужный канал, выбираем программу и «залипаем» у экрана. Уже не надо думать над шуткой, искать подтекст. Программа идет фоном. Для того, чтоб отвлечься. Юмора на ТВ сегодня слишком много. И каждый старается урвать своего зрителя. «Втюхать» ему свою шутку и получить гонорар. Так что умный юмор не в чести. Там же думать надо, а зрителю не до этого. Так что как ни крути, а в том, что сегодня хороших юмористических программ так мало, виноваты все. И производители, и зрители. Увы. Так что с первым апреля вас, с этим вот уже много лет несмешным праздником.