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Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» ждет своих героев
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Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» ждет своих героев 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вопрос привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов остается актуальным. Для решения этой задачи Фонд «Социальные проекты» уже в шестой раз проводит Программу и Форум «Лучшие социальные проекты России».
Шестая Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» создана для выявления лучших проектов, а также для поощрения компании, фондов и СМИ, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально ответственного бизнеса.
Мероприятие состоится 18 мая 2018 года в Radisson Resort, Zavidovo.
Начнется Программа с форума, в рамках которого эксперты в области корпоративной социальной ответственности обсудят актуальные проблемы социального развития России и поделятся опытом реализации социальных программ во всех сферах — от благотворительности до поддержки спорта.
Завершением вечера станет торжественная церемония награждения лучших социальных практик и программ.
Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте: www.socprojects.org
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