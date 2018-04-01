Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» ждет своих героев

Вопрос привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов остается актуальным. Для решения этой задачи Фонд «Социальные проекты» уже в шестой раз проводит Программу и Форум «Лучшие социальные проекты России».

Шестая Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» создана для выявления лучших проектов, а также для поощрения компании, фондов и СМИ, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально ответственного бизнеса.

Мероприятие состоится 18 мая 2018 года в Radisson Resort, Zavidovo.

Начнется Программа с форума, в рамках которого эксперты в области корпоративной социальной ответственности обсудят актуальные проблемы социального развития России и поделятся опытом реализации социальных программ во всех сферах — от благотворительности до поддержки спорта.

Завершением вечера станет торжественная церемония награждения лучших социальных практик и программ.

Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте: www.socprojects.org