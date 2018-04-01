Тяжелый случай: зачем Дэвиду Бекхэму футбольный клуб в Майами

Объявление о том, что в Майами все-таки будет клуб МЛС (высшей соккер-лиги Америки), было действительно долгожданным. Первые переговоры на эту тему прошли еще в апреле 2013 года. В феврале 2014-го Дэвид Бекхэм подтвердил, что готов ввязаться в создание новой франшизы. Но только в январе 2018-го проект наконец-то получил от Лиги зеленый свет.

Пока у клуба нет ни названия, ни логотипа, ни цветов. Но о нем уже говорят вовсю — эффект Бекхэма работает и спустя пять лет после того, как Дэвид завершил карьеру. Представьте: четыре года из этих пяти англичанин безуспешно пытался разобраться с МЛС.

Казалось бы, все эти люди абсолютно успешны в своих сферах, а их опыт — именно то, что нужно для развития футбольного клуба по всем стратегическим направлениям. Майами — райский уголок, где не хватает только клуба МЛС. Здесь есть и богатые болельщики, готовые платить за премиум-места, и немало штаб-квартир компаний, способных выкупать рекламу и ложи, и приличный процент испаноязычных жителей, традиционно неравнодушных к футболу. Да и в целом Флорида — штат довольно спортивный, в котором среди пальм и пляжей нашлось место даже для команды НХЛ.

Однако более детальное изучение ситуации показывает: легко новому клубу не будет. Сделать проект успешным под силу разве что таким титанам, как Бекхэм и его компаньоны.

Кладбище проектов

Футбольность Майами на самом деле сильно преувеличена. МЛС уже приходила в город в 1998-м, причем под те же оптимистичные речи (крупный местный рынок, много испаноговорящих). В составе появился звездный колумбиец Карлос Вальдеррама, на первом матче случился 20-тысячный аншлаг, но закончилось все позором. К 2001-му посещаемость и билетные доходы «Майами Фьюжн» упали до худших показателей в лиге, спонсорские также оказались невелики. Учитывая, что МЛС в те годы была сильно убыточной (минус $250 млн за пять лет), владельцы клубов решили избавиться от самых проблемных точек на соккер-карте США. Уговоры крестного отца европейского футбола в Америке Фила Аншутца («нужно продолжать вкладывать деньги») не помогли.

«Фьюжн» столкнулись с трудностями, которые наверняка придется преодолеть и Бекхэму. Зрители не ходили по нескольким причинам. Оказалось, даже любящие футбол эмигранты в большинстве своем не считали себя полноправными жителями Майами и оттого не поддерживали городскую команду — они продолжали болеть за условную «Пачуку» или «Гвадалахару». Американцы тоже не спешили принимать «Фьюжн» за своих. Клуб не договорился об аренде стадиона «Оранж Боул» в центре Майами и вынужден был играть в Форт-Лодердейле — не критично далеко, но все-таки менее удобно, да к тому же еще и в соседнем округе. К чему тогда разговоры о «команде твоего города», если играешь в другом?

Не помогли даже достойные результаты на поле —в последний год своего существования «Майами» выиграл регулярный чемпионат. Тем не менее, средняя посещаемость в «регулярке» была удивительным образом выше, чем в плей-офф. Хотя владельцы даже переоборудовали арену — она стала одним из первых чисто футбольных стадионов МЛС.

«Майами Фьюжн» реинкарнировали в 2015-17 годах, команда играла NASL (North American Soccer League — примерно четвертый дивизион) и этой зимы не пережила. В той же лиге числится «Майами Юнайтед» — еще одна полулюбительская команда, не претендующая ни на деньги, ни на медийность, ни на аншлаги.

Еще одна попытка расквартировать футбол в Майами — даже в лиге покромнее МЛС — тоже закончилась неудачей. Клуб «Майами», который впоследствии превратился в «Форт-Лодердейл Страйкерз» и сгинул в 2016-м, пережил похожие с «Фьюжн» этапы в 2006-10 годах. Воодушевление, хайп, приезд 40-летнего гения Ромарио, стагнация, массовый исход болельщиков — и закрытие. В качестве акционера в клубе успел побывать легендарный бразилец Роналдо.

В 2015-м в Майами вновь высадился звездный десант. Медиамагнат Рикарду Силва и культовый экс-защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини решили создать свой Miami FC, не имеющий ничего общего с предыдущим клубами. Но при всем уважении к NASL, это не та лига, в которой можно делать большие дела. А в МЛС Силву не пустили — ведь он шел туда со своим уставом. Владелец успешного агентства спортивного маркетинга MP & Silva был готов заплатить $4 млрд за 10-летний телеконтракт, но при условии, что между американскими лигами появится система ротации (сейчас МЛС, как и остальные топ-чемпионаты США, закрыта, из нее никто не вылетает по спортивному принципу). Контрагенты решили, что это разрушит финансовую экосистему и отказались. В итоге дела «Майами» идут ни шатко, ни валко — на реальный бизнес-проект все это пока не похоже.

Для полноты картины вспомним и о «Майами Сити»: диковинный клуб бизнесмена Рави Трюшо и французского тренера Вагно Элуа выступает в USL (United Soccer League — один из конкурентов NASL) на семитысячном стадионе и в основном растит молодежь для клубов позажиточнее.

Еще один важный штрих: в 2009-м созданием фарм-клуба в МЛС всерьез интересовалась «Барселона». Причем в качестве соинвестора и тогда готов был выступить Марсело Клауре. Но, похоже, именно менеджмент «Барсы» наиболее досконально взвесил все аргументы. «После продолжительных дискуссий и совместного обсуждения, мы решили, что в данный момент запускать клуб МЛС в Южной Флориде не имеет смысла из-за плохих рыночных предпосылок», — говорилось в пресс-релизе.

Так Майами заработал неоднозначную репутацию зоны повышенного риска для футбольных проектов. В теории все должно работать. Но на практике здесь пока не получилось ни у кого.

Новые козыри

Не застрахован от провала и Бекхэм. Но Дэвид находится в куда более удачной стартовой позиции. Многие обстоятельства говорят в его пользу.

1. Футбол в США набирает популярность. Рынок соккера постепенно разогревается. Посещаемость МЛС серьезно подросла, футбол уже не считается занятием преимущественно женским, телерейтинги рвутся вверх, здесь одинаково хорошо заходит и английская премьер-лига, и местные соревнования. Приезды европейских грандов на летние товарищеские турниры собирают мегааншлаги на стотысячниках. Пролет сборной США мимо чемпионата мира-2018 — это уже не мелочи жизни, а довольно обсуждаемое событие. Во времена «Майами Фьюжн» такого не было.

2. Огромная скидка на заявочный взнос. Когда Бекхэма подписывал «Лос-Анджелес Гэлэкси», в контракте был фантастический пункт: если футболист по завершении карьеры захочет создать команду МЛС, то вступительный взнос для него составит только $25 млн Со всех остальных в 2020 году (именно в этом сезоне клуб дебютирует в лиге) будут требовать $150 млн А еще 5 лет назад «Нью-Йорк Сити» заплатил за место в МЛС $100 млн Экономия налицо. Во многом за счет этого Бекхэму удалось привлечь таких мощных союзников.

3. Решен вопрос со стадионом. Дэвид исправил главную ошибку — отказался от Форт-Лодердейла. К этому подталкивала и сама МЛС — право на франшизу предполагало создание арены в черте города. Клуб приобрел землю в Оувертауне, районе на западе от центра Майами. Место не идеальное, однако и не провальное. Тем более что все остальные варианты (в порту, возле аэропорта, возле стадиона «Марлинз») были свернуты из-за несогласия местных жителей. Ввиду долгих переговоров свой первый сезон команда, скорее всего, проведет вне новой арены. Зато во втором получит отвечающий всем топ-стандартам дом.

4. Фактор Бекхэма. «Поздравляю Дэвида со стартом проекта! Желаю ему всего наилучшего. Может быть, через несколько лет тебе стоит мне позвонить», — эти слова принадлежат не кому-нибудь, а Лионелю Месси . Они подтверждают: у Бекхэма непререкаемый авторитет в футбольном мире. Он способен повлиять на любое решение на любом уровне. С игроками и тренерами Дэвид точно договорится. Часть болельщиков наверняка будет ходить на матчи клуба из-за того, что его владелец — икона стиля.

6. Инвесторы готовы ждать. Возможно, самый главный фактор: соучредители клуба — реально богатые люди, которые готовы вкладывать на перспективу. При всей привлекательности американского соккер-рынка он пока еще не готов к тому, чтобы приносить огромные прибыли прямо сейчас. По итогам сезона-2016 (последнего, по которому есть данные), все 20 франшиз МЛС находятся в дельте от +$9 до –$9 млн операционного дохода/убытков. Даже +$5 млн считается в лиге хорошим результатом — не бог весть что по меркам крупных инвесторов. Самый крутой клуб лиги «Лос-Анджелес Гэлэкси» имеет всего $5,5 млн от дорогой по меркам США калифорнийской локальной телесделки, около $10 млн от нейминга стадиона — так себе цифры по сравнению с европейскими грандами и даже с середняками топ-5 лиг.

Прежде, чем рентабельность клубов дотянет хотя бы до нынешних показателей НФЛ, пройдут годы. Важно, чтобы на пути к росту было чем покрыть временные убытки. В этом плане у Бекхэма и компании все хорошо.

Так или иначе, банк владельцы американских клубов срывают не на чистой прибыли (она может быть относительно небольшой), а на последующей продаже команды. Но чтобы действительно преуспеть в этом, клуб надо вырастить. Впрочем, об этом Бекхэм пока не задумывается. Ему интересно создавать, а не продавать. «Моя мечта сбылась», — сказал Бекхэм в январе.