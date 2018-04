Тяжелый случай: зачем Дэвиду Бекхэму футбольный клуб в Майами 

Пока у клуба нет ни названия, ни логотипа, ни цветов. Но о нем уже говорят вовсю — эффект Бекхэма работает и спустя пять лет после того, как Дэвид завершил карьеру. Представьте: четыре года из этих пяти англичанин безуспешно пытался разобраться с МЛС.

Удивительно, что процесс настолько растянулся. Ведь для этого проекта просто невозможно придумать команду инвесторов лучше, чем та, которую собрал Бекхэм. Во-первых — он сам. Во-вторых — гуру британского шоу-бизнеса Саймон Фуллер (продюсировал множество знаменитых шоу, включая Idol и So You Think You Can Dance, создал Spice Girls, вел дела Энни Леннокс Эми Уайнхаус , Энди Маррея, Льюиса Хэмилтона Брэдли Уиггинса , самого Бекхэма и его супруги, получил звезду на голливудской Аллее Славы, заработал £415 млн за карьеру). В-третьих — IT-бизнесмен Марсело Клауре (довел доход Brightstar Corp до $10,5 млрд). В-четвертых — самый богатый человек Японии Масаёси Сон (глава SoftBank Mobile). В-пятых, Хорхе и Хосе Масы (владельцы MasTec, крупнейшей американской строительной и инжиниринговой компании).