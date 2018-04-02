Путин наградил орденом иркутского космонавта Иванишина

Космонавт-испытатель, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин получил из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Награду наш земляк получил «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Также награды получили работники работникам ракетно-космической отрасли и атомной промышленности: начальник отдела научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Алексей Гусельников и замначальника управления этого центра Андрей Кондрат «За заслуги в освоении космоса».

Досье:

Анатолий Иванишин родился 15 января 1969 г. в Иркутске. 14 ноября 2011 года отправился в космический полёт, который продлился 165 суток. Наш земляк стал 112-м космонавтом России и четвёртым в истории Приангарья. Награждён медалями «За воинскую доблесть II степени», «За отличие в военной службе» I, II, III степеней.