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Путин наградил орденом иркутского космонавта Иванишина
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Путин наградил орденом иркутского космонавта Иванишина 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Космонавт-испытатель, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин получил из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Награду наш земляк получил «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».
Также награды получили работники работникам ракетно-космической отрасли и атомной промышленности: начальник отдела научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Алексей Гусельников и замначальника управления этого центра Андрей Кондрат «За заслуги в освоении космоса».
Досье:
Анатолий Иванишин родился 15 января 1969 г. в Иркутске. 14 ноября 2011 года отправился в космический полёт, который продлился 165 суток. Наш земляк стал 112-м космонавтом России и четвёртым в истории Приангарья. Награждён медалями «За воинскую доблесть II степени», «За отличие в военной службе» I, II, III степеней.
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