Молодёжка ЦСКА притормозила в чемпионской гонке после ничьей в Ростове-на-Дону 

В заключительном матче 24-го тура Молодёжного первенства России «Ростов» отобрал очки у идущего вторым ЦСКА. При этом «армейцы» вынуждены были отыгрываться после дубля Данила Вебера. Однако в заключительной 15-минутке Данила Янов смог сравнять счёт — 2:2.
Отставание ЦСКА от лидирующего «Краснодара» выросло до трех очков.
Протокол игры
Ростов (мол.)
ЦСКА М (мол.)
(1:0) Вебер Дмитрий 21'
(2:0) Вебер Дмитрий 60'
75' Янов Данила (2:1)
81' Янов Данила (2:2)
Гошев Евгений • Тананеев Дмитрий • Сухомлинов Максим • Киряков Сергей • Захаров Александр • Забродин Сергей • Мкртчян Норик • Осинов Михаил • Вебер Дмитрий 80' (Волков Игорь (80') • Крюков Никита • Соловьёв Дмитрий
Запасные: Нескоромный Алексей • Потапов Андрей • Айдаров Сергей • Карнута Денис • Петров Роман • Понедельник Сергей • Ларченков Вячеслав • Ливаднов Евгений
Кырнац Георгий • Станисавлевич Александр 78' (Марадишвили Константин (78') • Маклаков Иван • Матвийчук Семён • Леонов Кирилл • Пухов Тимур 69' (Попов Артём IV (69') • Тикнизян Наяир • Хосонов Хетаг • Олейников Иван • Жамалетдинов Тимур • Мацхарашвили Никита
Запасные: Меренчуков Дмитрий • Волков Александр Сергеевич • Зириков Николай • Захаров Иван
01 апреля.