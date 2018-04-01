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Молодёжка ЦСКА притормозила в чемпионской гонке после ничьей в Ростове-на-Дону
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Молодёжка ЦСКА притормозила в чемпионской гонке после ничьей в Ростове-на-Дону 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В заключительном матче 24-го тура Молодёжного первенства России «Ростов» отобрал очки у идущего вторым ЦСКА. При этом «армейцы» вынуждены были отыгрываться после дубля Данила Вебера. Однако в заключительной 15-минутке Данила Янов смог сравнять счёт — 2:2.
Отставание ЦСКА от лидирующего «Краснодара» выросло до трех очков.
Протокол игры
Ростов (мол.)
ЦСКА М (мол.)
(1:0) Вебер Дмитрий 21'
(2:0) Вебер Дмитрий 60'
75' Янов Данила (2:1)
81' Янов Данила (2:2)
Гошев ЕвгенийТананеев ДмитрийСухомлинов МаксимКиряков СергейЗахаров АлександрЗабродин СергейМкртчян НорикОсинов Михаил • Вебер Дмитрий 80' (Волков Игорь (80') • Крюков НикитаСоловьёв Дмитрий
Запасные: Нескоромный АлексейПотапов АндрейАйдаров Сергей • Карнута Денис • Петров Роман • Понедельник Сергей • Ларченков Вячеслав • Ливаднов Евгений
Кырнац ГеоргийСтанисавлевич Александр 78' (Марадишвили Константин (78') • Маклаков ИванМатвийчук СемёнЛеонов КириллПухов Тимур 69' (Попов Артём IV (69') • Тикнизян Наяир • Хосонов Хетаг • Олейников Иван • Жамалетдинов ТимурМацхарашвили Никита
Запасные: Меренчуков ДмитрийВолков Александр Сергеевич • Зириков Николай • Захаров Иван
01 апреля.
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