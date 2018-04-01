В забеге «Апрель» в «Лужниках» приняли участие 5 тысяч человек

Участниками забега «Апрель» в «Лужниках» стали пять тысяч человек. Они открыли беговой сезон Московского марафона, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Забег «Апрель» проводится в столице уже второй раз. Как отметил замруководителя городского департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев , число участников спортивных мероприятий, подобных этому забегу, растет с каждым годом, что свидетельствует о популярности здорового образа жизни среди москвичей.

"Апрель" открывает серию забегов в преддверии самого главного старта − Московского марафона. Дистанция 5 километров позволяет размяться, не перетрудиться в начале сезона", − подчеркнул Кондаранцев.

Отмечается, что на старт пятикилометрового забега вышли как опытные бегуны, стремившиеся обновить личные рекорды, так и новички, а также представители спорта и телевидения.