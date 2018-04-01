«Арсенал» — «Сток Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В 32-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Сток Сити».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Арсенал

Сток Сити

Оспина Давид • Бельерин Эктор • Чамберс Калум • Мустафи Шкодран • Монреаль Начо • Эльнени Мохамед • Уилшер Джек • Ремзи Аарон • Озил Месут • Уэлбек Данни • Обамеянг Пьер-Эмерик

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