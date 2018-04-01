В 32-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Сток Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал
Сток Сити
Оспина Давид • Бельерин Эктор • Чамберс Калум • Мустафи Шкодран • Монреаль Начо • Эльнени Мохамед • Уилшер Джек • Ремзи Аарон • Озил Месут • Уэлбек Данни • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Косельни Лоран • Мхитарян Генрих • Ляказетт Александр • Джака Гранит • Колашинац Сеад • Айуоби Алекс • Мейси Мэтт
Батлэнд Джек • Джонсон Глен • Шоукросс Райан • Инди Мартинс • Питерс Эрик • Бауэр Мориц • Н'Диайе Папа • Аллен Джо • Собхи Рамадан • Диуф Маме Бирам • Шакири Джердан
Запасные: Крауч Питер • Айрлэнд Стивен • Кэмерон Джефф • Бераино Сайдо • Хаугор Якоб
01 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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