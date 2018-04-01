Ещё
«Арсенал» — «Сток Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» — «Сток Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
В 32-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Сток Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал
Сток Сити
Оспина Давид • Бельерин Эктор • Чамберс Калум • Мустафи Шкодран • Монреаль Начо • Эльнени Мохамед • Уилшер Джек • Ремзи Аарон • Озил Месут • Уэлбек Данни • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Косельни Лоран • Мхитарян ГенрихЛяказетт Александр • Джака Гранит • Колашинац Сеад • Айуоби АлексМейси Мэтт
Батлэнд ДжекДжонсон ГленШоукросс Райан • Инди Мартинс • Питерс Эрик • Бауэр Мориц • Н'Диайе Папа • Аллен Джо • Собхи Рамадан • Диуф Маме Бирам • Шакири Джердан
Запасные: Крауч Питер • Айрлэнд Стивен • Кэмерон Джефф • Бераино Сайдо • Хаугор Якоб
01 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Урал" и "Рубин" сыграли вничью на новой "Екатеринбург-Арене" Бердыев: "Во втором тайме сами разрушили игру" Погба: "Уважаю выбор Моуринью"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение